В Петербурге 8-летнюю девочку покусала родная мать

В Санкт-Петербурге полицейские проверяют информацию о жестком обращении с ребенком. 8-летняя девочка утверждает, что ее покусала мать.
Девочка поступила в больницу 10 июля со следами укусов на спине. Ребенок утверждает, что ее покусала мать. Семья проживает на Тихорецком проспекте в Калининском районе города.
Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с малолетней.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 12.07.19
«Некоторые заинтересованы, чтобы конфликт был»: почему Госдума пошла на принцип. / Цуканов прокомментировал шпионский скандал в полпредстве. / ЦБ аннулировал лицензию московского банка. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»