В Петербурге 8-летнюю девочку покусала родная мать

В Санкт-Петербурге полицейские проверяют информацию о жестком обращении с ребенком. 8-летняя девочка утверждает, что ее покусала мать.

Девочка поступила в больницу 10 июля со следами укусов на спине. Ребенок утверждает, что ее покусала мать. Семья проживает на Тихорецком проспекте в Калининском районе города.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с малолетней.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.07.19

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