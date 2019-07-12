В Коми пенсионер пять дней блуждал в лесу

В Республике Коми 72-летний мужчина заблудился в лесу. Пять дней он прожил без пищи и воды.

Инцидент произошел в Удорском районе Коми. Житель деревни Сельыб зашел слишком далеко в лес, где не работала сотовая связь. У мужчины не было с собой еды и воды. Он пил воду из луж.

Нашли заблудившегося только пять дней спустя, сообщили «Интерфаксу» в сыктывкарском аварийно-спасательном отряде. По словам медиков, его состояние удовлетворительное.

Сыктывкар, Служба информации РИА «Новый День»

Сыктывкар. Другие новости 12.07.19

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