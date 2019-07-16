В Архангельской области нашли уникальной красоты алмаз (ФОТО)

На месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли уникальный крупный алмаз редкого лимонного оттенка. Специалисты дают находке очень высокую оценку. Это алмаз массой 47,61 карата, ювелирного качества, правильной формы и безупречной чистоты, без каких-либо изъянов. Но главной его особенностью называют насыщенный лимонный оттенок, который очень редко встречается на алмазных месторождениях, отметили в пресс-службе регионального минприроды.

Алмаз массой 47,61 карата, добытый на месторождении им. В. Гриба 13 июля 2019 года. Фото: пресс-служба АО «АГД Даймондс»

Эксперты отмечают, что эксклюзивный поморский кристалл может заинтересовать крупнейшие ювелирные дома мира. Месторождение имени В. Гриба занимает четвертое место по алмазным запасам в России и седьмое – среди всех стран.

Отметим, что ранее 8 июля на месторождении им. В. Гриба был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой 81,02 карата. По массе он находится на третьем месте после майских «находок» алмазодобытчиков АГД 2019 года – в начале мая здесь были добыты эксклюзивные кристаллы массой 222,09 карата и 127,34 карата также ювелирного качества.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 16.07.19

Психологическая модель власти: ими движет «маниакальный страх». / 24 российских губернатора попали в зону риска: десяти из них предстоят выборы. / «Заморозка» в действии: в России продлят мораторий на накопительную часть пенсии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»