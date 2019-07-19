В Архангельске задержали инструктора автошколы за убийство ученицы

Следователи установили и задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. По признанию мужчины, он задушил ее, потому что она отказала ему в сексе.

Об исчезновении жительницы города Новодвинска стало известно 15 июля. Правоохранители задержали 49-летнего инструктора автошколы, в которой проходила обучение разыскиваемая. Подозреваемый сознался в убийстве и рассказал, что выкинул тело в канаву, а сверху присыпал мусором.

Убийца пояснил, что остался наедине с ученицей после урока вождения. При этом он был пьян и рассвирепел, когда девушка отказалась вступить с ним в половую связь. Он задушил ученицу, завернул тело в ткань и вывез за город, а затем пытался сжечь улики.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 19.07.19

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