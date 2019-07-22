В Финляндии российский дальнобойщик сбил насмерть двух человек

На юго-востоке Финляндии гражданин России за рулем грузовика попал в ДТП. Два человека погибли, один получил травмы.

Авария произошла у города Луумяки. Легковой автомобиль остановился на обочине, три человека вышли из него на проезжую часть, водитель остался внутри салона, сообщает финская полиция.

Россиянин, находясь за рулем грузовика, допустил наезд на находящихся на дороге людей. Два человека погибли на месте, еще один мужчина госпитализирован с травмами.

По предварительным данным, водитель грузовика не был пьян. Его обвиняют в опасном вождении и причинении смерти по неосторожности.

Полицейские проводят расследование. Они хотят выяснить, была ли у россиянина возможность предотвратить столкновение, так как улице в момент ДТП было темно.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 19.07.19

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