В Белом море пропали 10 туристов из Петербурга

Спасатели в Карелии ожидают установления благоприятной погоды, чтобы выйти в Белое море на поиски пропавшей туристической группы из 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

В настоящее время оперативные группы главного управления ведомства, местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ожидают благоприятной погоды, чтобы выйти в море. «Последний раз туристов видели 24 июля, группа на связь не выходит. Оповещены все проходящие мимо суда и местное население», – приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.

По словам родственников, туристы находятся на одном из островов в Белом море и пережидают непогоду. По данным источника агентства, туристы пропали в Онежском заливе. «31 июля в 19:10 получили информацию о розыске пропавшей туристической группы в количестве десяти человек, вышедших на катере из села Сумский», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что группа должна была следовать по маршруту остров Бережной Сосновец, откуда переправиться на байдарках на остров Бережной Боршовец, остров Кутульда, остров Кондостров, а затем вернуться на катере в село Нюхча.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 01.08.19

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