В Ленобласти похитили директора детского сада

В поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области неизвестный похитил женщину, которая работает директором в детском саду. В полицию обратилась дочь пропавшей.

По словам девушки, ее 44-ленюю мать бывший сожитель насильно усадил в «Кадиллак» и увез в неизвестном направлении. Перед этим мужчина избил обеих женщин.

Похищение произошло накануне поздно вечером у дома № 21 по Сиреневому бульвару, пишет 78.ru со ссылкой на полицию.

Правоохранители разыскивают подозреваемого и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.08.19

Кризис промышленного производства в России: нефть и газ не спасают. / Госдума признала неработающей систему борьбы с лесными пожарами: будут менять законы. / В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»