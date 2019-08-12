В Гатчине священника отстранили от служения за крещение младенца

В Ленинградской области игумен Фотий слишком активно погружал годовалого ребенка в купель. Мать посчитала, что отношение священника к малышу было жестоким, и обратилась в полицию.

По словам родителей, они заплатили за обряд 3,5 тысячи рублей. Батюшка с силой опустил ребенка в купель и несмотря на его крики и сопротивление повторил обряд. Мать мальчика уверяет, что у сына остались синяки и ссадины. Теперь ребенок панически боится воды. Родители написали заявление в полицию.

Игумен Фотий заявил, что в том, что произошло, не было ничего страшного. «Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто, – рассказал священник 5-tv.ru. – Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство. Вообще по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено».

В Гатчинской епархии с батюшкой не согласились и принесли извинения за поведение клирика, «вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих». Кроме того, священника отстранили от службы на год и запретили на это время ему носить рясу.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 09.08.19

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