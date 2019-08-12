На пепелище в Вологодской области нашли останки 6 человек

В Вологодской области по факту гибели на пожаре шести человек, в том числе двоих детей, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, сообщение о сгоревшем дачном доме в деревне Бурцево Усть-Кубинского района, в котором до этого отдыхала компания людей, в том числе дети, поступило в правоохранительные органы 11 августа. При осмотре места происшествия следователи обнаружили останки шести тел, предположительно, трех мужчин 37 и 38 лет, 31-летней женщины, мальчика 12 лет, и девочки 7 лет.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, в том числе сведения о личности погибших, причины возникновения пожара. Назначен ряд судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 12.08.19

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