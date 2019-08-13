В Петербурге поймали экс-полицейского за ограбление иностранцев

В Санкт-Петербурге задержали двух граждан, которые грабили иностранцев. Один из подозреваемых ранее служил в полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области, 5 июня двое мужчин ограбили гражданина одной из стран Восточной Азии, брызнув в лицо из газового баллончика. Нападавшие похитили рюкзак с документами.

По подозрению в преступлении задержаны два россиянина 26 и 27 лет. Оба ранее судимы. Кроме того, предполагается, что они могут быть причастны к другому ограблению, совершенному 10 июня. Тогда у гражданина Китая похитили сумку с 500 тыс. рублей.

По данным «Фонтанки», один из подозреваемых – бывший инспектор ДПС ГИБДД Гдовского района Псковской области Алексей Калинин. Мужчина был ранее судим за подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Суд приговорил его к штрафу. После этого Калинин уволился со службы и уехал в Санкт-Петербург.

В настоящее время оба преступника находятся под арестом. Подельник Калинина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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