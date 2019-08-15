Бывшего военного признали мертвым и перестали платить пенсию

В Калининградской области мужчину ошибочно признали мертвым. В результате он перестал получать пенсию. В дело вмешалась прокуратура.

Ошибка произошла с жителем города Черняховска, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Отдел ЗАГС составил актовую запись о смерти в отношении гражданина, являющегося однофамильцем умершего, который фактически являлся живым.

Мужчина перестал получать пенсию Минобороны. Для изменения в актовой записи о смерти прокуратура направила иск в суд, который был удовлетворен.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 15.08.19

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