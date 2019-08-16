В Санкт-Петербурге украли скрипку стоимостью 3 тысячи евро

В Санкт-Петербурге неизвестный похитил скрипку за 3 тысячи евро. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина-концертмейстер Мариинского театра. Злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына дорогостоящий музыкальный инструмент – скрипку.

По словам заявительницы, похищенное имущество стоит 3 тысячи евро. Кроме того, вор забрал смычок и скрипичный футляр, которые оцениваются еще в 800 евро.

«По факту хищения музыкального инструмента сотрудники полиции проводят проверку», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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