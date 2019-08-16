При обрушении стены завода в Ленобласти погибли два человека

В Ленинградской области обрушилась стена неэксплуатируемого здания. По последним данным, погибли два человека.

Сообщение о ЧП поступило в областное управление МЧС около полудня, рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях. В городе Волхове на промплощадке завода «Пикалевский цемент» в результате демонтажа неэксплуатируемого здания произошло обрушение стены.

На место происшествия выехали спасатели, они извлекли из-под завалов тела двоих погибших.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 29 человек, девять единиц техники.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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