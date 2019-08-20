Российский город вошел в пятерку самых тусовочных точек мира

В рейтинг самых лучших городов для вечеринок попал Санкт-Петербург. Северная столица заняла пятое место самых тусовочных мегаполисов.

Согласно результатам исследования, проведенного Lonely Planet, городом с лучшими развлечениями стал Белград. Столица Сербии славится разнообразием ночной жизни – здесь есть бары, клубы, таверны на любой вкус и кошелек. Кроме того, в Белграде сравнительно недорогое жилье и доступный алкоголь.

Второе место досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен. Третью позицию занимает Сингапур, несмотря на то, что спиртное здесь очень дорого стоит – около 7 долларов за поллитра пива. В то же время в городе очень низкий уровень преступности и большое разнообразие баров и клубов.

Санкт-Петербург занял четвертое место, в мегаполисе расположены около 200 ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера.

В ТОП-10 самых тусовочных городов мира также вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.08.19

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