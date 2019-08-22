В Петербурге горел круизный теплоход: эвакуированы более 300 человек, один погиб

В Санкт-Петербурге произошел пожар на круизном теплоходе «Петр Чайковский», пришвартованном на Октябрьской набережной. В результате происшествия погиб один человек. С судна эвакуировали более 300 человек.

По информации городского управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в четверг в 05:30. Огонь вспыхнул в каюте механика на первой палубе. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. С борта теплохода были эвакуированы 320 человек – 240 пассажиров и 80 человек персонала, уточняет «Фонтанка».

Фото: ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

Возгорание потушили в 06:10. В результате пожара погиб один человек, он находился в каюте. По предварительным данным, жертвой оказался механик, каюта которого загорелась.

Согласно информации с сайтов круизных компаний, «Петр Чайковский» совершает речные круизы с зарубежными туристами на маршруте Москва – Санкт-Петербург и в обратном направлении. Судном управляет ростовская компания «Донинтурфлот». Теплоход построен в 1977 году в Германии и был полностью реконструирован.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.08.19

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