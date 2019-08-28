В Петербурге мужчина устроил стрельбу на детской площадке

Житель Санкт-Петербурга открыл огонь на детской площадке. При обыске у него нашли оружие и патроны. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия.

48-летнего хулигана задержали 26 августа. Участковому сообщили, что мужчина произвел выстрел из оружия, находясь на детской площадке на проспекте Ударников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По месту жительства стрелка полицейские обнаружили более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Изъятое направленно на исследование.

Установлено, что около 20 лет назад мужчина был судим за незаконный оборот оружия.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 27.08.19

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