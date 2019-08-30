Жители Петербурга сделали платным вход в подъезд своего дома

В Санкт-Петербурге жители многоквартирного дома установили плату за вход в подъезд. Собранные деньги они направят на ремонт.

Дом №14 на улице Ломоносова, известный как доходный дом Елисеевых, пользуется популярностью у туристов. Здание имеет статус памятника культурного наследия. Чтобы содержать его в порядке, жильцы решили собирать деньги за вход, пишет «Российская газета».

Плату в размере 100 рублей собирает консьерж. Посетителям при этом выдаются чеки. Собранные деньги собственники направляют на поддержание порядка, а также собираются сделать в подъезде ремонт. В частности, в ближайшем будущем жильцы планируют восстановить утраченные витражи здания, отреставрировать камин и заменить украденные балясины.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.08.19

Глава ЦИК РФ назвала безбедным «путинское поколение» и пообещала изменить муниципальный фильтр. / Счетная палата обнаружила в России сотни неналоговых сборов: объяснения многим из них нет. / «Уральские авиалинии» готовятся к вылету после экстренной посадки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»