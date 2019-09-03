В Заполярье собака месяц просидела рядом с телом своего хозяина

В Мурманской области обнаружили тело туриста, пропавшего месяц назад. Рядом с погибшим хозяином находился его пес.

Житель Санкт-Петербурга путешествовал по Мурманской области со своей собакой. «27 июля 2019 года он оставил свой автомобиль на парковке ООО «Ловозерский ГОК», сообщив, что направляется в сторону Сейдозера. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, однако 28 июля 2019 года он не вернулся и на связь больше не выходил», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Тело туриста нашли 2 сентября в 3,5 км от его машины. Признаков применения насилия не обнаружено. Рядом с мужчиной были его вещи, судя по тому, как они были, упакованы турист не успел ими воспользоваться.

Кроме того, рядом с хозяином был его пес. Собака жива, хотя и очень сильно истощена.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Причины смерти установит судебная медицинская экспертиза.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

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