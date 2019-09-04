Политолог упрекнул оппозицию в выпуске недостоверной книги о петербургском Первомае в преддверии выборов

Петербургская «оппозиция» выпустила книгу сомнительного содержания о первомайском шествии по Невскому проспекту весной этого года. Что это: провокация к Единому дню голосования или особый вид творчества? Подробности сообщает издание «ПолитЭксперт».

Автор книги – активист протестного движения, социолог Владимир Костюшев. За основу он взял «расследование» некой инициативной группы, которая утверждает: 1 мая никаких беспорядков не было. Видимо, авторы издания полагают, что полиция задерживала участников совершенно безосновательно.

К огорчению «оппозиционеров», такие утверждения идут вразрез с показаниями очевидцев, видеозаписями и прочими непреложными фактами. Наример, один из участников шествия рассказывал корреспондентам Федерального агентства новостей, что активисты заранее готовились к провокациям. «Говорилось, что точно будет конфронтация с полицией, могут быть даже драки и задержания», – вспоминает собеседник ФАН.

Он утверждает, что всем участникам давали четкие указания, как себя вести в случае стычек. Свидетель также добавил: во время шествия молодежи раздавали какие-то таблетки и пакеты, в которых что-то побрякивало.

Комментируя ситуацию вокруг событий первого мая в Петербурге, политолог Алексей Ломов заявил, что эти акции, как и московские, носят искусственный характер и просчитывались заранее. «Провокации 1 мая, безусловно, были. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. И были люди, которые руководили всем. Им нужны были задержания, чтобы потом рассказать об этом СМИ», – подчеркнул эксперт.

На самом деле маловероятно, что митингующие просто ради забавы нападали на полицейских, игнорируя просьбы не нарушать общественный порядок. Правоохранители были вынуждены в какой-то момент задержать самых неадекватных активистов, затеявших потасовку и застопоривших движение колонны. Важно отметить, даже в таких условиях полиция действовала максимально корректно и профессионально.

По оценке политолога, книгу не случайно выпустили именно сейчас – осталось всего несколько дней до Единого дня голосования. При этом оппозиционные СМИ зачем-то назвали ее автора Владимира Костюшева профессором департамента прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург». Хотя этот человек не имеет отношения к вузу еще с 2016 года. Видимо, для убедительности. Кстати, руководство НИУ ВШЭ, узнав об этом, попросило выпустить опровержение.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 04.09.19

Жесткое решение: Госдума требует отчета от посла США и запрета Deutsche Welle. / «Какая-то абстракция»: Топилин «похоронил» мечту о 4-дневной рабочей неделе. / В Воронеже экстренно сел самолет из-за проблем с шасси. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»