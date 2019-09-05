В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по детскому саду

Житель Санкт-Петербурга обстрелял из пневматической винтовки детский сад. Мужчину задержали.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Мужчина стрелял по окнам дошкольного учреждения из пневматической винтовки. Прибывшие на место происшествия полицейские хулигана не обнаружили.

Оказалось, что он стрелял из окна собственной квартиры. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадал находившийся на территории мужчина 1976 года рождения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Стрелка задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.09.19

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