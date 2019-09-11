В Калининграде биотуалет сожгли с человеком внутри

Калининградские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обгоревшее тело мужчины обнаружили в биотуалете.

Труп нашли рядом с одной из строительных площадок по улице Павлика Морозова. Повреждения свидетельствуют о насильственном характере смерти, сообщили в областном управлении СКР. Личность погибшего пока не установлена.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа регионального управления СКР, следователи-криминалисты и судебно-медицинский эксперт, сотрудники полиции», – говорится в сообщении ведомства. Расследование продолжается.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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