Учеников во время урока атаковали крысы: есть пострадавшие, СКР проводит проверку

В одной из вологодских школ крысы покусали несколько учащихся третьего класса прямо во время урока. Информация об инциденте появилась в одном из родительских чатов. В учебном заведении заявили, что на детей могли напасть не крысы, а мыши. Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием.

Инцидент произошел 11 сентября в школе №8, которая считается одной из лучших в Вологде. По информации родителей учеников, крысы неожиданно появились в кабинете начальной школы и атаковали трех третьеклассниц, сообщает портал vologda-poisk.ru.

По данным издания «Вологда-регион», одна из учениц на уроке почувствовала острую боль в районе щиколотки и обнаружила два кровоточащих прокола. На помощь ей пришла учитель. Педагог вытерла кровь салфеткой. При этом ни дети, ни учитель грызунов не заметили. Дома ребенок рассказал о случившемся матери. Женщина заподозрила, что дочь могла укусить крыса и повезла ее в травмпункт. Позже туда приехала другая ученица с аналогичными симптомами. Пострадавшим обработали раны и сделали прививки от бешенства.

Между тем завуч школы поспешила заявить от отсутствии опасности для детей. Она уверяет, что детей покусали не крысы, а мыши, отметив, что серьезных травм у учениц нет. У девочек зафиксировали лишь царапины и покраснение. Тем не менее, школьников перевели в другое помещение. Для расследования происшествия в школе создана комиссия. Сегодня будет обработан от грызунов кабинет, где пострадали дети. Остальные классы на этаже обработают в выходные.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверят информацию СМИ, которые сообщили о пострадавших от укусов грызунов учеников вологодской школы. «Следователи проверят достоверность размещенной с СМИ информации и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении областного управления СК РФ.

Также проверку по факту происшествия проводит городское управление образования.

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

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