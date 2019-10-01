Мужчина с клинком напал на колледж в Финляндии

В финском городе Куопио мужчина с мечом напал на студентов профессионального училища. По предварительным данным, пострадали 10 человек, один погиб.

Инцидент произошел в торговом центре Hermann, сообщают финские СМИ. В здании временно располагается отделение одного из местных колледжей.

В полиции уточнили, что нападение совершил мужчина, вооруженный холодным оружием. По словам очевидцев, преступник использовал длинный клинок, похожий на меч.

В результате один человек скончался от полученных ранений, еще 10 доставлены в больницу, среди них и сам злоумышленник. При задержании полицейские открыли огонь по нападавшему.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 30.09.19

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