Под Санкт-Петербургом в аварии с автобусом заживо сгорел человек

Под Санкт-Петербургом маршрутный автобус столкнулся с легковушкой. В результате оба транспортных средства загорелись. По последним данным, один человек погиб, восемь получили различные травмы.

ДТП произошло на Волхонском шоссе, к югу от аэропорта «Пулково». Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на очевидцев, столкнулись автомобиль Mazda и полная людей маршрутка № К-403.

Водителя легкового автомобиля пытались достать, но ему зажало ноги. В результате аварии машина загорелась, водитель погиб.

Автобус также выгорел полностью. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать, однако восемь из них получили травмы во время столкновения, они госпитализированы.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.10.19

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