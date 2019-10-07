Петербуржец отделался условным сроком за вывод из России более 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор Александру Булатову 1990 года рождения. Он признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп.«а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ).

В пресс-службе СКР рассказали, что Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг с 2014 по 2015 годы от имени подконтрольного юрлица осуществили незаконное перечисление денег за пределы РФ на общую сумму более 1 млрд рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз.

Приговором суда Булатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Уголовное дело в отношении фон Мессинг и Черемухина выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск, и в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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