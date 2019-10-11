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Пятница, 11 октября 2019, 14:40 мск

Новости Северо-Запад

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В Санкт-Петербурге таксист ударил ножом пассажира за долгое ожидание

Таксист в Санкт-Петербурге напал на пассажира, после того как слишком долго ждал его. Пострадавший обратился в полицию.

Мужчина сообщил полицейским, что заказал такси через приложение. Он попросил водителя подождать, чтобы вернуться с ним домой. Однако позже передумал и решил оплатить только первую поездку, передает РЕН ТВ

В ответ таксист заявил, что слишком долго ждал клиента, а потому он должен заплатить больше. На отказ пассажира, водитель бросился на него с ножом, полоснул по лицу, затем ударил кулаком и уехал.

Потерпевший также сообщил, что таксист ограбил его, забрав 8 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.10.19

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