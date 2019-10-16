В Петербурге хотят снести незаконно построенный храм

В Санкт-Петербурге в районе Озерки собираются снести православный храм-часовню Святителя Николая. Церковь построили без необходимых разрешений.

Храм возвели в 2014 году с благословения митрополита Петербургского Варсонофия, сообщает газета «НГ-Религии». В настоящее время церковь действующая, но юридически считается незаконным самостроем. Так как оказалось, что строительство велось без разрешительной документации.

В Арбитражный суд Петербурга был подан иск с требованием о сносе храма. Жители жилого комплекса неподалеку жаловались на колокольный звон.

«Снос храма по решению суда – вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда», – прокомментировал ситуацию глава комитета петербургского парламента по образованию, науке и культуре Максим Резник.

По словам активиста петербургского отделения движения «Воины света» Глеба Лихотина, снос станет юридическим прецедентом, позволяющим сносить храмы, мечети и синагоги. По его мнению, «недочеты можно найти в строительной документации любого возведенного объекта».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.10.19

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