Жители Архангельска устроили самосуд над «маньяком»

Жители Архангельска похитили человека и привязали его к столбу. Они объяснили свой поступок тем, что мужчина приставал к женщинам, а также грабил их. Следователи возбудили уголовное дело, по которому так называемый «маньяк» проходит потерпевшим.

35-летнего жителя Цигломенского округа похитили четыре человека, его засунули в багажник машины, вывезли на улицу Мира и там привязали к столбу линии электропередач буксировочным тросом. Очевидцы вызвали полицию, которая забрала похищенного.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по п. п. «а,в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Установлены подозреваемые.

Они в свою очередь утверждают, что обезвредили маньяка. По их словам, этот мужчина приставал к женщинам в неосвещенных местах и грабил их. При этом потерпевшие писали заявления в полицию. Версия подозреваемых о противоправном поведении «маньяка» будет проверена в ходе следствия.

Местные жители решились на самосуд из-за бездействия полиции, дело в том, что в микрорайоне Цигломень отсутствует опорный пункт МВД. На вызов стражи порядка, по словам горожан, приезжают с большим опозданием.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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