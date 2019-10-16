Под Петербургом посетитель кафе украл 8-килограммовую кольчугу

В Выборгском районе Ленобласти посетитель кафе надел на себя кольчугу, которая висела на стене в качестве декора, и ушел домой. Руководство заведения обратилось в полицию.

Кража кольчуги произошла 12 октября. Однако хозяин кафе обратился в правоохранительные органы только 15 октября, пишет 47news со ссылкой на источник в полиции.

По словам заявителей, за столиком была компания из шести человек. Один из них снял со стены кольчугу, надел на себя и вышел. Остальные посетители расплатились за ужин и также отбыли.

Отмечается, что кольчуга весит около 8 кг. Доспех был изготовлен по спецзаказу и стоил 10 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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