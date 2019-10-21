В Петербурге в отделении полиции умерла задержанная за карманную кражу

В Санкт-Петербурге скончалась молодая женщина, задержанная за карманную кражу. Проводится проверка.

32-летнюю женщину доставили в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Ночью подозреваемой стало плохо, полицейские вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.

По данным «Фонтанки», женщину задержали за то, что она украла кошелек. Кроме того, покойная была судима за распространение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по факту смерти задержанной началась проверка.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 21.10.19

«Госпрограммы невыполнимы»: в Госдуме сказали, как Минэк РФ подставляет правительство. / В институте повышения квалификации МВД убили бойца спецназа. / Лекарственный кризис: «Сейчас картина такая, что у нас просто цены будут повышаться». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»