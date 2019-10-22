Пропавшие школьники нашлись за тысячу километров от дома

В Санкт-Петербурге обнаружили двух 12-летних школьников, которых ищут уже четыре дня. Дети уехали из Мурманской области автостопом.

Мальчиков потеряли 18 октября в городе Мончегорске. Полиция и волонтеры проводили поисковую операцию, опрашивали знакомых и друзей пропавших ребят. Правоохранители изучили соцсети и выяснили, что школьники собирались отправиться в Санкт-Петербург.

При этом дети не сказали никому, что хотят бежать из дома, пишет «Комсомольская правда». Они планировали доехать до северной столицы, погулять недельку и вернуться домой попутным транспортом. Спустя некоторое время после исчезновения один из ребят отправил сообщение сестре, в котором рассказал, что у него все хорошо.

Потеряшек задержали на одной из заправок на Московском шоссе Петербурга. В общей сложности они проделали путь длиной более 1 тысячи километров. В настоящее время мальчики находятся в центре временного содержания Санкт-Петербурга, за ними уже выехали родители. Отмечается, что семьи у сбежавших школьников благополучные.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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