Медведь едва не задрал дрессировщика во время циркового шоу, зрители в шоке: «Коленки до сих пор трясутся!» (ВИДЕО)

Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в карельском городе Олонец. Видео ЧП очевидцы выложили в интернет.

Инцидент произошел вечером 23 октября во время выступления цирка-шапито «Аншлаг». На кадрах видно, как огромный медведь в наморднике во время выполнения номера с садовой тачкой неожиданно набросился на дрессировщика и повалил его на арену, пытаясь укусить его. Его помощник не растерялся и начал бить хищника ногами, но это не помогло – косолапый не оставил жертву. Тогда напарнику пришлось применить электрошокер. Сам дрессировщик остался жив, но получил несколько царапин от звериных когтей. От медицинской помощи он отказался. Никто из зрителей не пострадал, но люди были сильно напуганы и начали спешно покидать зал.

Местная жительница Галина Гурьева, присутствовавшая на представлении и ставшая очевидцем нападения, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила возмущение по поводу того, что зрительный зал не был огорожен от арены решеткой. «В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей», – написала зрительница. По ее признанию, от увиденного у нее «до сих пор коленки трясутся». «Такого явно никто не ожидал!», – отметила она.

Следователи уже начали доследственную проверку по факту происшествия. В действия организатора представления – индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Пензе, усматриваются признаки статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении управления СКР по Карелии. – По ее результатам будет принято процессуальное решение».

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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