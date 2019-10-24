Полпред президента Гуцан жёстко раскритиковал Ростехнадзор за бесполезную работу

Сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, посвящённое предстоящему отопительному сезону. Совещание прошло под председательством полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу Александра Гуцана, в нём приняли участие главы регионов СЗФО и их представители. Также присутствовали замминистра МЧС России Александр Куприян и глава Северо-западного управления Ростехнадзора Константин Давыдов.

Доклад последнего оказался самым продолжительным и доскональным. Давыдов подробно рассказал о работе своего подразделения и поделился с собравшимися статистикой выявленных нарушений. При этом представитель Ростехнадзора поспешил прихвастнуть и заявил, что количество выявленных нарушений растёт, притом, что число проверок сокращается. По мнению Давыдова, эти показатели говорят об эффективной работе ведомства.

Однако Гуцан расценил эту информацию иначе и жёстко раскритиковал доклад руководителя проверяющей структуры. Полпред выразил уверенность, завяленные показатели наоборот свидетельствуют о бесполезности работы Ростехнадзора.

«Как влияет фиксация физических и юридических нарушений на их устранение, что-то меняется?.. Мы можем зациклиться на выявлении, на привлечении к административной ответственности и больше ничего не делать. Потому что вроде бы вы свою работу сделали, провели проверку, привлекли виновных к ответственности, а воз и ныне там», – потребовал отчёта Гуцан.

На этот вопрос Давыдову ответить оказалось нечего. Глава подразделения подготовил отчёт лишь о выявленных нарушений, но рассказать, как это помогло их устранению, и помогло ли вообще, рассказать он не смог.

«Что-то меняется, что-то нет», – попытался оправдаться Давыдов.

В связи с этим полпред президента призвал надзорные органы сместить приоритеты в своей работе. Ростехнадзор должен не просто выявлять нарушения и привлекать виновных к ответственности, но добиваться реального устранения недоработок.

«Говорить об эффективности ведомства можно будет, только когда мы выявляем, требуем и добиваемся исправления ситуации совместно с органами исполнительной власти», – констатировал Гуцан.

Вероятно, после столь жёсткой критики Ростехнадзор, как минимум его подразделение по СЗФО, в предстоящем году изменит систему работы и перестанет включать в свои отчёты мелкие и несущественные недоработки. Теперь работа ведомства сосредоточится на работе над устранением реальных нарушений. Очевидно, что предложенная Гуцаном система наконец-то превратит Ростехнадзор из карательного ведомства в инструмент, который реально поможет улучшить уровень жизни в Северо-Западном федеральном округе.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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