В Петербурге 12-летний подросток зарезал собственную мать

В Санкт-Петербурге произошло жестокое убийство. Тело женщины с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире, где она проживала. В преступлении подозревается 12-летний сын погибшей.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Санкт-Петербургу, убийство произошло на улице Стасовой. На теле женщины 1973 года рождения множество колото-резаных ран в области жизненно-важных органов живота и груди. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Источник портала 78.ru в правоохранительных органах сообщил шокирующие подробности. В убийстве женщины подозревают ее 12-летнего сына. Мальчик поливал мать кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов – на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

В момент совершения преступления в квартире находился брат-близнец предполагаемого убийцы и пьяный супруг женщины. После произошедшего муж позвонил своим родителям, те вызвали полицейских.

Известно, что оба ребенка имеют заболевания и состоят на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время на месте преступления работают следователи, а с детьми работают психологи.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.10.19

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