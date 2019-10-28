Автомобиль протаранил самолет в аэропорту Пулково (ФОТО)

В аэропорту Пулково в Петербурге служебный микроавтобус столкнулся с частным самолетом. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Инцидент произошел накануне. Никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

По информации ведомства, в результате инцидента у бизнес-джета поврежден фюзеляж.

Служебный автомобиль протаранил частный самолет, скриншот видео СЗСУТ СКР

На сайте СЗСУТ опубликовано видео, запечатлевшее служебный автомобиль, врезавшийся в самолет.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.19

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