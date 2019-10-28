В Карелии медведь задрал собаку на глазах у хозяев

На севере Карелии медведь напал на домашнего пса. В схватке со зверем питомец получил смертельные травмы.

Об инциденте в городе Кемь стало известно из сообщества «КЕМЬ iNFO» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, медведь забрался во двор жилого дома и долго там бродил, а затем напал на сторожевого пса.

Люди пытались отогнать медведя, но он не реагировал на их действия. «Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался сегодня ночью во дворе с медведем, – рассказали хозяева собаки. – Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь».

На место происшествия прибыли охотоведы, они устроили засаду, но зверь больше не вернулся.

Местные жители неоднократно жаловались, что медведи часто появляются в районе рыбзавода, городского кладбища и автозаправки. По мнению граждан, звери бы меньше выходили из лесу, если бы в городе было хорошее уличное освещение.

Петрозаводск, Служба информации РИА «Новый День»

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