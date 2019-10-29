На судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге погибли двое рабочих

ЧП произошло на территории судоремонтного завода на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. В результате погибли двое рабочих.

Во время работ по замене колеса погрузчика произошел взрыв. Два человека оказались в эпицентре и получили смертельные травмы, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информацию о гибели рабочих подтвердили в администрации Кировского района Петербурга. Там уточнили, что несчастный случай произошел в терминале Святого Петра.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.19

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