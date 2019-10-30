В пожаре под Петербургом погибла семья

В Ленинградской области следователи СКР выясняют обстоятельства смерти четырех человек в поселке Васкелово. Как сообщили в пресс-службе СКР, 30 октября после пожара в частном жилом доме, расположенном на территории садоводства «Полиграфмаш» Всеволожского района области были обнаружены обгоревшие тела четырех людей, в том числе детей.

По данному факту организована доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи и криминалисты регионального управления СК. Они устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе личности и точное количество погибших. По предварительным данным, жертвами происшествия стали члены одной семьи.

Кроме того, на месте чрезвычайного происшествия находится руководитель следственного управления Сергей Сазин. Он координирует работу оперативно-следственной группы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 30.10.19

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