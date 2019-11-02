Подростковые разборки: один получил ножевое ранение в живот, второй – травмы головы и лица

В Ленинградской области двое 14-летних подростков получили травмы и были госпитализированы после конфликта. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, накануне вечером на одной из улиц города Кудрово произошел конфликт между двумя 14-летними подростками, в ходе которого оба получили телесные повреждения. Один – в виде травмы головы и лица, другой – в виде проникающего колото-резаного ранения живота. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и мотивов происшествия. Следователем также будут изучены условия проживания и обучения участников конфликта, а также будет дана оценка деятельности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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