В Петербурге кишечной инфекцией заразились 55 сотрудников супермаркета

В Санкт-Петербурге 55 сотрудников супермаркета «Лента» обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции. 26 человек госпитализировали.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 3 по 5 ноября кишечная инфекция зарегистрирована в 55 случаях (53 – сотрудники центрального офиса ООО «Лента», 1 – работник пищеблока, 1 – родственник заболевшего сотрудника). 26 заболевших госпитализированы, у них наблюдаются гастроэнтероколиты, энтероколиты, гастроэнтериты, энтериты.

Специалисты взяли пробы в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведский стол». Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе несоблюдение сроков хранения пищи, отсутствие маркировочных ярлыков на мясе, также у персонала не было личных медицинских книжек. Из пищеблока изъяли 200 кг продукции с нарушением условий хранения.

До устранения нарушений столовой запретили вести деятельность. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.11.19

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