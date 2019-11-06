На побережье Финляндии нашли крайне редкие «ледяные яйца»

Житель Финляндии Ристо Маттила обнаружил на берегу Балтийского моря странные предметы, очень похожие на яйца. Оказалось, что это очень редкое явление.

Снимками своей находки на острове Хайлуото мужчина поделился в социальных сетях. По его словам, за 25 лет своей жизни у моря он не видел ничего подобного.

Как сообщают эксперты, «ледяные яйца» – явление естественное, хотя и очень редкое. Чтобы на берегу сформировались ледяные шары овальной формы, должно совпасть сразу несколько факторов: температура воздуха и воды, близкая к замерзанию, скорость ветра, определенная периодичность приливов и отливов, песчаный пляж.

Обнаружить такие образования на побережье не просто. Так как зачастую «ледяные яйца» формируются ночью и тают к утру.

Несколько лет назад свидетелями редкого природного явления стали жители Ямала. Они запечатлели ледяные шары, обнаруженные на берегу Обской губы. По словам очевидец, полоса из снежных шаров растянулась почти на 20 километров, многие из них достигали размера баскетбольного мяча.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 06.11.19

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