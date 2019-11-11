Таксист надругался над обездвиженной клиенткой-инвалидом и ограбил ее

В Санкт-Петербурге задержан таксист, надругавшийся над клиенткой – инвалидом-колясочником. После нападения он отобрал у жертвы все имеющиеся при себе деньги, после чего потребовал дополнительную сумму. Деньги насильнику отдала родственница пострадавшей. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Северной столице.

По версии следствия, 26-летний подозреваемый в ночь на 10 ноября приехал на вызов к одному из жилых домов в Красносельском районе. После того, как местная жительница, инвалид-колясочник, села в салон автомобиля, таксист поместил коляску в багажник и заблокировал двери. Затем мужчина совершил в отношении женщины «насильственные действия сексуального характера», угрожая убийством, похитил у нее 300 рублей и потребовал 5 тысяч рублей за отмененный вызов. Такой суммы у жертвы не оказалось. Насильник сопроводил потерпевшую до квартиры, где получил от ее родственницы деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям – п. «б» ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 162 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, разбой).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, говорится в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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