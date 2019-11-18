Северо-Запад вооружат «Искандерами»

Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом рассказал начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.

«Завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса «Точка-У» на современный ракетный комплекс «Искандер». В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа», – сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Матвеевского, в войска также поступают гаубицы «Мста-СМ», реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г» и крупного калибра «Торнадо-С».

«В рамках создания принципиально новых комплексов продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нём создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека», – отметил Матвеевский.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.19

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