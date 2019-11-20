В Петербурге зарезавшего на улице барана азербайджанца вышлют из России

В Санкт-Петербурге гражданин Азербайджана публично зарезал барана на свадьбе своего сына. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. В результате мужчине запретили въезд в Россию.

Инцидент произошел 15 ноября во дворе дома на Старорусском проспекте. 45-летний мужчина зарезал барана прямо на улице, погрузил тушу в автомобиль и скрылся с места происшествия, пишет «Фонтанка». Сначала полиция возбудила уголовное дело по ч. 2, ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с публичной демонстрацией».

Однако позже, когда виновника задержали, он утверждал, что животное уже было мертвым, а все произошедшее – лишь демонстрация, так называемая дань традициям. «Только я знал, что баран уже был мертв, когда его выносили из автомобиля. Я немного нарушил наши национальные традиции, так как мне было известно, что по закону РФ убой скота производится в специально отведенных местах», – заявил отец жениха.

Уголовное дело переквалифицировали на статью 213 «Хулиганство». Управлением по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области вынесено постановление о запрете гражданину въезда в страну с 19 ноября 2019 года по 19 ноября 2022-го.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.11.19

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