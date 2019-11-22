«Я вела себя, как нормальный горожанин», – чиновница из Карелии объяснилась за слова о «горожанах-мразях»

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен объяснилась за свои оскорбительные высказывания в соцсетях в адрес горожан, выбрасывающих отходы рядом с мусорными контейнерами.

По словам чиновницы, Петрозаводск является «ее любимым городом». Лесонен считает, что вела себя, «как нормальный горожанин». По ее мнению, это важнее того, где она работает и какой пост занимает, сообщает «Пятый канал».

Чиновница добавила, что решила убраться во дворе, потому что «было грязно». Она выразила надежду, что этот поступок станет «примером для жителей города, в котором они родились».

Ранее Лесонен в своих страницах в соцсетях опубликовала посты, в котором рассказала, как ходила выбрасывать мусор на помойку возле дома. Чиновница возмутилась, что вокруг контейнера для пластика были разбросаны «мириады водочных бутылок, окурков, огрызков и прочих остатков трапезы», и допустила оскорбления в адрес тех, кто это сделал. «Это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили», это мрази мусор до помойки не донесли», – написала чиновница, отметив, что целый день была вынуждена «разгребать это дерьмо». Позже записи были удалены.

В итоге администрация города приняла решение уволить чиновницу, пишет издание «Карелinform». До 25 ноября Лесонен находится в отпуске. После его окончания чиновницу попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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