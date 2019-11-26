Взрыв в девятиэтажке в Петербурге: эвакуированы около 20 человек

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме.
По информации спасателей, ЧП случилось в квартире на втором этаже девятиэтажки по адресу проспект Просвещения, 28. В результате инцидента в квартире выбило окна, обошлось без пострадавших и пожара. Эвакуированы 17 человек.
По данным «Фонтанки», взрыв газа произошел на кухне во время приготовления обеда. Сейчас на месте ЧП работают газовики. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 26.11.19
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