В Ленобласти нашли кости старушки, считавшейся пропавшей

Следователи выясняют обстоятельства смерти 81-летней женщины, которую считали без вести пропавшей. Скелетированные останки своей бабушки обнаружила внучка.

О страшной находке сообщила в полицию 36-летняя женщина. Она обнаружила скелет без черепа в садоводстве «Дружба», сообщает 47news.

Кроме того, в садовом домике на участке, принадлежащем покойной женщине, был найден рюкзак, в котором находились 324 тысячи рублей. Там же была одежда погибшей, ее трость, документы и связка ключей.

Бабушка числилась пропавшей с октября 2019 года. Полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства смерти пенсионерки.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 29.11.19

Лоббисты, манипуляции и «Санта-Барбара»: в Госдуме обсудили законопроект о семейном насилии. / В Псковской области в ДТП с автобусом пострадали 4 ребенка и женщина. / Все на потом: ради рейтинга Путина власти могут снизить пенсионный возраст и раздать накопленные резервы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»