В Вязьме пропал 6-летний мальчик. Возбуждено дело по статье «убийство»

В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего мальчика. Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы Вязьмы вечером 2 декабря. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Фото: СКР

Были организованы масштабные поиски мальчика. Следователи выясняют все обстоятельства предшествовавшие случившемуся. Они установили, что около 17:00 в понедельник, 2 декабря, ребенок вышел из дома на прогулку, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Сотрудники СКР проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. В поисках задействованы сотрудники СКР, МВД, МЧС, добровольцы ПСО «Сальвар» и волонтеры из числа местных жителей. Кроме того, следователи СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Смоленск, Иван Гридин

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