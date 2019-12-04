Под Калининградом задержали подозреваемых в мошенничестве на 1,6 млрд рублей

В Калининградской области силовики задержали трех подозреваемых в хищении более 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.7 ст.159 УК РФ) были задержаны гендиректор компании «Больверк», а также бывший гендиректор и заместитель гендиректора данной организации.

Под Калининградом задержали подозреваемых в мошенничестве на 1,6 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе СКР, в рамках расследования состоялись масштабные обыски, которые прошли в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. В ходе обысков изъяты документация, ценности, денежные средства.

По версии следствия, в декабре 2017 года компания «Больверк» заключила госконтракт с ФГУП «Росморпорт» на строительство Международного морского терминала на сумму 7,4 млрд рублей. Генподрядчик получил аванс на общую сумму 3,63 млрд рублей. Фактическая готовность объекта составляет лишь 27%, при том, что подрядчик выполнил работ на 2,052 млрд рублей. Подтвердить расходование 1,6 млрд рублей на строительство терминала руководство генподрядчика не смогло.

Следователи установили, что поступившие от Росморпорта средства направлены руководство «Больверка направило на счета 4 аффилированных организаций. После этого часть средств уходило на счета фирм-«однодневок в Самарскую области. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Калининград, Иван Гридин

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