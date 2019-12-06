В Санкт-Петербурге крупная сеть закрывает магазины из-за миллиардных долгов

Ретейлер «ТД «Интерторг» закроет к началу следующего года 37 магазинов сети «Народная 7Я семья́». На сокращение числа торговых точек компания была вынуждена пойти на фоне растущего объема финансовых претензий со стороны поставщиков.

20 магазинов закроются в Санкт-Петербурге, 11 – в Ленинградской области, 3 – в Мурманске и Мурманской области, 3 – в Петрозаводске, передает РБК со слов генерального директора торгового дома Михаила Абдуллаева. Часть торговых точек уже прекратили работу.

Компания сокращает присутствие в дальних регионах, где высокие логистические затраты, а также закрывает малорентабельные торговые точки в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Пойти на такой шаг торговый дом вынудили финансовые проблемы. С начала текущего года к «Интерторгу» было подано более 200 исков от поставщиков и партнеров. Общая сумма претензий на данный момент составляет более 2 млрд рублей. Некоторые поставщики прекратили отгрузку товара в магазины ретейлера.

По данным управления Федеральной антимонопольной службы по региону, доля рынка «Интерторга» в 2018 году составляла 10,36%.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День

Санкт-Петербург. Другие новости 06.12.19

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